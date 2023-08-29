Ольга Сумська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що похорон Олексія Хільського відбудеться 29 серпня у Києві на Берковецькому кладовищі.
«Прощання з Олексієм!», - наголосила Сумська, розмістивши інформацію дружини актора.
Рідні хочуть вшанувати Олексія Хільського світло.
«Хто хоче провести, віддати шану та розділити з нами цю мить – чекаємо там. Хочеться вшанувати Льошу світло. Тому дуже вас прошу набратись сил і намагатись провести його достойно. Він був того вартий», - йдеться у дописі дружини Олексія Хільского, яке розмістила Ольга Сумська.
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Рідні загиблого актора також створили петицію про присвоєння Олексію Хільському звання Героя України (посмертно).
«Світла пам’ять Герою. Льоша віддав життя за Україну», - підкреслила Ольга Сумська.
Український актор театру і кіно, головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжському напрямку 17 серпня 2023 року.
«Олексій Хільський 2 рази був поранений ,Олексій брав участь у звільненні Херсону,був поранений на Бахмутському напрямку та в Соледарі…», - йдеться у тексти петиції.
Нагадаємо, днями Ольга Сумська святкувала свій день народження. Акторці виповнилося 57 років.
Ольга Сумська раділа, що у цей день вона знаходиться вдома, у рідному Києві.
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