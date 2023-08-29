Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська розповіла, де і коли відбудеться прощаня з Олексієм Хільським.

Ольга Сумська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що похорон Олексія Хільського відбудеться 29 серпня у Києві на Берковецькому кладовищі.

«Прощання з Олексієм!», - наголосила Сумська, розмістивши інформацію дружини актора.

Рідні хочуть вшанувати Олексія Хільського світло.

«Хто хоче провести, віддати шану та розділити з нами цю мить – чекаємо там. Хочеться вшанувати Льошу світло. Тому дуже вас прошу набратись сил і намагатись провести його достойно. Він був того вартий», - йдеться у дописі дружини Олексія Хільского, яке розмістила Ольга Сумська.

Рідні загиблого актора також створили петицію про присвоєння Олексію Хільському звання Героя України (посмертно).

«Світла пам’ять Герою. Льоша віддав життя за Україну», - підкреслила Ольга Сумська.

Український актор театру і кіно, головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжському напрямку 17 серпня 2023 року.

«Олексій Хільський 2 рази був поранений ,Олексій брав участь у звільненні Херсону,був поранений на Бахмутському напрямку та в Соледарі…», - йдеться у тексти петиції.

Нагадаємо, днями Ольга Сумська святкувала свій день народження. Акторці виповнилося 57 років.

Ольга Сумська раділа, що у цей день вона знаходиться вдома, у рідному Києві.

Останні новини України:

Ольга Сумська вирішила оздоровитись на розкішному курорті.

Також повідомлялось, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.

Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська висміяла новину про реконструкцію їдальні у Києві за мільйони.