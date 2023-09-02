Женщина и ее 3-летний сын, которые находились в гостях в Киеве и планировали путешествие в Черниговскую область, сейчас пропали без вести, и их местонахождение остается неизвестным. Полиция начала поисковые мероприятия с целью установления места пребывания этой семьи.

Заявитель, местный житель, сообщил полиции Киева по телефонной линии 102 о том, что его 26-летняя двоюродная сестра и ее 3-летний сын потеряли связь с ним.

По информации заявителя, женщина и мальчик гостили у него, и 30 августа 2023 они вместе отправились со станции метро "Лесная" на попутном транспорте с намерением добраться до села Головеньки в Черниговской области. Однако по прибытии к месту назначения они перестали выходить на связь с родственником, и их местонахождение остается неизвестным.

Полиция разыскивает следующих лиц:

Менщик Юлия Ивановна, 1997 года;

Менщик Артём Александрович, 2020 года рождения (сын).

Пропавшая без вести описывается как женщина среднего телосложения с ростом около 165 см, длинными каштановыми волосами. На момент исчезновения она была одета в белую майку и оранжевые шорты.

Полиция призывает граждан, которые владеют информацией о возможном местонахождении этой семьи, или предоставили любую другую полезную информацию, способствуя установлению места их пребывания, сообщить об этом правоохранительным органам по номерам: 063 445 8014, 044 546 0565, 09 435 0830 или на линию экстренного вызова 102.

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