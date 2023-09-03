Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Юрий Крапов, а также участницы "Женского квартала" во время нового концерта "Единого квартала" исполнили песню о том, зачем КГГА закупила барабаны в укрытие, но нарвались на критику.

Звезды "Квартал 95" обыграли песню "Makeba" французской певицы Jain, завирусившуюся этим летом. Они спели текст о коррупции и скандальных государственных закупках в Украине.

Некоторые поклонники "Квартал 95" в комментариях оценили новое выступление Евгения Кошевого, Юрия Ткача и других, но на юмористов обрушился и шквал критики. При этом звездам "Квартал 95" вспомнили и их награды от президента, и упрекнули из-за лишнего веса:

"Позор, ребята гибнут каждую минуту, а они танцуют. Почему наши дети должны умирать за эту скотину. На передовую заменить наших ребят";

"Как так можно??? Люди умирают 😢 а вам смешно 😢😢😢 Позор 😠";

"Это дно! Вы нивелируете жертвы наших военных своей песенкой";

"Разожрали хари и скачут, не знаю, кому смешно, пусть смеется";

"Было бы так смешно, если бы не было печально 😢".

Добавим, во время концерта "Квартал 95" Евгений Кошевой выдал целый монолог о скандалах с госзакупками. Артист заявил, что зашел на сайт prozorro и прозрел, как сайт, созданный, чтобы сделать невозможной коррупцию в государственных закупках, стал "Инстаграмом для коррупционеров".

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Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал 95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.