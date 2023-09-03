На своей странице в Instagram Сергей Бабкин почтил память своего друга, известного украинского актера и волонтера Михаила Кабанова, умершего 1 сентября в возрасте 44 лет.

"Ушел из жизни мой близкий друг, товарищ, коллега, однокурсник, харьковский актер, волонтер, участник группы «Оркестр Че» – Михаил Кабанов. Мы были знакомы 26 лет. Светлая память о тебе, мой друг, будет всегда. Теперь ты — ангел, и я верю, что ты, безусловно, в Царстве Небесном… Но я все равно очень скучаю…", — написал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин и Михаил Кабанов вместе учились в Харьковском национальном университете искусств имени Ивана Котляревского, по специальности «актер драматического театра и кино». Бабкин решил поделиться забавным архивным фото с тех времен.

"Воспоминания. Справа налево: Дмитрий Петров, Михаил Кабанов и я. Наша дружеская тройка театрального курса. На каких-то съемках. Приблизительно 2000-й. Харьков. Светлая память тебе, Мишаня😭", - добавил Сергей Бабкин.

Известный украинский писатель Сергей Жадан также дружил и сотрудничал с Михаилом Кабановым. На своей странице в Фейсбуке он разместил длинный пост, в котором рассказал несколько интересных историй о покойном товарище и пабе "Стена", соучредителем и артдиректором которого тот был.

Жадан также рассказал, что весной прошлого года Кабанов перебрался с семьей в Полтаву, волонтерил оттуда, там они с ним несколько раз виделись.

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