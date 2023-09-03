Популярная украинская певица Настя Каменских, которая активно делится в Инстаграм личными кадрами и снова говорит о личной жизни, снова привлекла внимание фанатов. В этот раз Каменских рассказала детальнее о любимом занятии.

«Йога уже несколько лет для меня больше, чем просто практика. Это способ соединения тела, разума и души для достижения гармонии и сбалансированности. Каждое упражнение, каждое дыхание – это возможность углубить связь со своим внутренним "я".

Йога помогает расслабиться, снять стресс, повысить гибкость тела, но ее подлинная сила заключается в способности понимать наши мысли и эмоции, научить нас прислушиваться к себе и окружающему миру» - заявила Каменских.

В сети же принялись не только поддерживать Каменских, но и традиционно спрашивать ее о том, где находится Потап, ранее бежавший из страны:

«Да. Сильно, спасибо за такое сообщение; Как правильно все описали; сейчас она стала моей опорой, держащей и вдохновляющей; А Потапа на фронт уже отправила да? ; После духовных практик и проблем с духовным миром нужно заниматься; Как Потапчик, молчит?» - пишут под кадром Каменских.

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