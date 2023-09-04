Украинцы продолжают получать денежную помощь во время военных событий. Сейчас стало известно, что в одной из областей появилась возможность получить новую денежную помощь.
На портале zayava.info появилась информация о возможности получения денежной помощи.
Организация "Каритас Ивано-Франковск" готова выплатить денежную помощь для жителей определенных областей. Организация открыла регистрацию для денежной помощи в размере 6660 гривен для переселенцев.
Основными требованиями для получения денежной помощи являются проживание в Бурштынской и Рогатинской территориальных общинах Ивано-Франковской области, официальный статус внутриперемещенного лица и принадлежность к одной или нескольким социально уязвимым категориям населения.
Категории уязвимости включают в себя:
- семьи с несовершеннолетними детьми,
- семьи, где отец или мать имеет группу инвалидности (I или II), или есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью,
- хозяйства, где головой является женщина (вдова, одинокая мать, разведенная женщина с подтвержденным статусом),
- семьи, эвакуированные с территорий, где происходят боевые действия
- члены которых не получали финансовую помощь от организаций за последние 3 месяца и доходы семьи, включая доплаты для переселенцев, не превышают 5 400 гривен на одного члена семьи ежемесячно.
Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, необходимо заполнить специальное заявление и предоставить соответствующие документы, перечень которых можно найти на сайте zayava.info.
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