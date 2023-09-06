Около 180 000 украинцев не будут больше получать денежную помощь для внутренне перемещенных лиц, поскольку средства для них начислялись ошибочно. Однако есть другие люди, которым вернут постоянную денежную помощь.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о возвращении денежной помощи во время телемарафона.

Она отметила, что при проверке правомерности получения денежной помощи были обнаружены ошибки.

Во время верификации было обнаружено 10 000 человек, которые числились в реестрах ЗАГСа как умершие, но 10% из них действительно живы. Также были случаи, когда денежная помощь по ошибке начислялась одной семье - и отцу, и матери при тех же детях. По словам Верещук, денежную помощь уже вернули людям, ошибочно внесенным в реестр умерших.

Также денежная помощь была возвращена 0,3% выехавших за границу украинцам, а затем вернулись в Украину, но их не было в системе.

При этом следует уточнить, что право на денежную помощь теряют люди, не являющиеся внутренне перемещенными лицами - они вернулись в свои дома, проживают в своих постоянных местах проживания или за границей, а также те, кто в период с июля по 1 сентября приобретал в собственность – ценное имущество, такое как автомобиль, дом или квартиру.

Источник: РБК Украина.

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