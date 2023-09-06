Возвращение энергетической системы к полной работоспособности пока невозможно в нескольких областях.

Необходимо готовиться к новому отключению света в Украине. Более того, уже сейчас энергетики предупреждают, что в нескольких областях отключений невозможно будет избежать. Об этом заявил директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук.

В Днепропетровской и Полтавской областях жителям настоятельно рекомендуется готовиться к возможным отключениям электроснабжения по графикам. По данным энергетиков, такие меры необходимы из-за поврежденной энергосистемы, которая стала следствием российских обстрелов.

Городской председатель Днепра Борис Филатов сообщил, что возвращение энергетической системы к полной работоспособности пока невозможно, поэтому населению следует быть готовым к возможным отключениям по графику.

В компании "Полтаваоблэнерго" также готовятся к возможным отключениям электроснабжения по графику. Они сообщили, что на 14 сентября запланированы соответствующие тренировки.

"При тренировках будут активированы дополнительные контактные телефоны в объединенных филиалах и участках компании, по которым потребители смогут получить консультацию и разъяснения от специалистов по внедрению графика почасовых отключений", - говорится в их сообщении.

Также они добавили, что эти тренировки не будут сопровождаться реальными отключениями электроснабжения, однако оставили возможность аварийных отключений света.

Источник: ТСН.

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