Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, адвокат рассказал о предполагаемом призыве женщин.

Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, подлежат ли обязательному учету женщины, имеющие похожие специальности.

Адвокат Роман Симутин ответил, запретят ли женщинам выезд за границу и распространяется ли на них отсрочка во время мобилизации в Украине.

По его словам, в первой редакции изменений в ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» говорится об обязательном военном учете женщин с 01.10.2023 года.

Депутаты внесли изменения в период действия мобилизации в Украине, в соответствии с которыми обязательному учету подлежат женщины по медицинским и фармацевтическим или родственным специальностям.

"Это госбезопасность, телекоммуникации и радиотехника, стоматология и другие. Кому интересно, весь перечень перечислен в Приказе МО от 11.10.2021 года №313. Учет женщин, имеющих подобную специализацию или профессию НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ и осуществляется исключительно на добровольной основе ", – сообщил Симутин.

Также адвокат добавил, что согласно упомянутому выше закону обязательному военному учету в период действия мобилизации в Украине будут подлежать женщины, имеющие фармацевтическое или медицинское образование.

Исходя из ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяются на всех, поэтому при наличии оснований для отсрочки ее обязаны предоставить каждой гражданке.

Также Симутин поделился мнением о выезде женщин за границу в разгар мобилизации в Украине.

"По моему мнению, изменения в правила пересечения границы не внесут. Объясню почему. Проверить у всех наличие образования – физически невозможно, потому что часть информации содержится в реестрах, а другая на бумаге", - сообщил Роман Симутин.

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