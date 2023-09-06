Ранее Андре Тан уже рассказал о пяти главных трендах верхней одежды на осень 2023 года. В этот раз на своей странице в Instagram дизайнер решил поделиться наглядными примерами стильных осенних образов для женщин (чтобы посмотреть фотоподборку, пролистайте вниз).

Андре Тан дал украинкам несколько полезных советов, как сложить удачный осенний лук. Во-первых, следует начинать складывать образ с базового элемента.

"Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа, помните об этом 😉", - подчеркнул Андре Тан.

Во-вторых, Андре Тан советует не бояться текстур и разных материалов. Можно выбирать кожу, замшу, шерсть, хлопок и совмещать. Кроме того, не стоит забывать об аксессуарах.

"Аксессуары помогут создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте!", - подчеркнул Андре Тан.

Также дизайнер напомнил о важности подбора уместной обуви. Этой осенью есть много стильных вариантов: сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки.

Что касается верхней одежды, то Андре Тан советовал украинкам обратить внимание на кожаные куртки в винтажном стиле, кожаные тренчи и джинсовые куртки. На более холодные осенние дни идеальным вариантом станут длинные оверзайзные пуховики.

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