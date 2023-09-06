В этот раз на своей странице в Instagram Святослав Вакарчук почтил память выдающегося украинского ученого, религиоведа Игоря Козловского, скончавшегося в ночь на 6 сентября.

"Не стало Игоря Козловского. Интеллектуал, ученый, интеллигент, с достоинством прошедший страшные годы российского плена. Ни зверские пытки, ни моральное давление, ни попытки унижения не ослабили его дух, а лишь закалили. Настоящий моральный авторитет. Вечная Память Вам 🕯️", - написал Святослав Вакарчук.

Игорь Козловский родился в Макеевке. Ученый учился и преподавал в высших учебных заведениях Донецка. В январе 2016 года за свою проукраинскую позицию Козловский попал в плен боевиков так называемой "днр", где подвергался пыткам. Только в декабре 2017 года, после 700 дней в плену, его удалось освободить по обмену.

Игорь Козловский был известным в мире специалистом по религиоведению, написал более 50 научных книг и более 200 статей. После плена он продолжил научную деятельность, много рассказывая украинскому и мировому сообществу об угрозе российского режима.

Причина смерти Игоря Козловского – сердечный приступ. Ученому было 69 лет.

Украинцы в комментариях под постом Святослава Вакарчука также выражают соболезнования:

"Не выдержало сердце Человека. Большая потеря для украинского общества 💔";

"Светлая память, очень светлый человек😢";

"Светлая память настоящему патриоту Украины".

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