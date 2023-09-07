Существует три условия, при которых военнослужащим начисляют денежную помощь.

Денежная помощь продолжает оказываться украинцам. В частности, военнослужащие в Украине имеют право на оздоровительный отпуск, а также могут получить единовременную денежную помощь. Стало известно, кто именно из военных может рассчитывать на денежную помощь.

Так, денежную помощь они могут получить, если стали инвалидами из-за травм, заболеваний или ранений, полученных при защите Родины, исполнения обязанностей военной службы или прохождения военной службы.

Есть три условия, при которых военнослужащим начисляют денежную помощь:

Если травма, заболевания или ранения стали следствием защиты Родины и повлекли за собой утрату трудоспособности или установление инвалидности, они имеют право на единовременную денежную помощь. Если травма, заболевания или ранения стали следствием выполнения обязанностей военной службы или прохождения военной службы и привели к инвалидности, военнослужащие также имеют право на помощь. Если травма, заболевания или ранения произошли при исполнении обязанностей военной службы и привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности, военнослужащие также имеют право на помощь. При этом степень потери трудоспособности в процентах должна быть установлена ​​не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы.

Однако, не предусмотрена денежная помощь за травму, заболевание или ранения, которые привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности и которые были связаны с прохождением военной службы.

Источник: Довідник військовослужбовця після поранення.

Последние новости Украины:

Денежная помощь в размере 10 тысяч гривен: кто имеет право на выплаты.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.