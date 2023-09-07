Денежная помощь продолжает оказываться украинцам. В частности, военнослужащие в Украине имеют право на оздоровительный отпуск, а также могут получить единовременную денежную помощь. Стало известно, кто именно из военных может рассчитывать на денежную помощь.

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Так, денежную помощь они могут получить, если стали инвалидами из-за травм, заболеваний или ранений, полученных при защите Родины, исполнения обязанностей военной службы или прохождения военной службы.

Есть три условия, при которых военнослужащим начисляют денежную помощь:

  1. Если травма, заболевания или ранения стали следствием защиты Родины и повлекли за собой утрату трудоспособности или установление инвалидности, они имеют право на единовременную денежную помощь.
  2. Если травма, заболевания или ранения стали следствием выполнения обязанностей военной службы или прохождения военной службы и привели к инвалидности, военнослужащие также имеют право на помощь.
  3. Если травма, заболевания или ранения произошли при исполнении обязанностей военной службы и привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности, военнослужащие также имеют право на помощь. При этом степень потери трудоспособности в процентах должна быть установлена ​​не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы.

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Однако, не предусмотрена денежная помощь за травму, заболевание или ранения, которые привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности и которые были связаны с прохождением военной службы.

Источник: Довідник військовослужбовця після поранення.

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