Предательница для сбора разведданных обходила территорию областного центра якобы по собственным делам.

Так, СБУ по «горячим следам» задержала вражескую агентку, корректировавшую вражеские удары по Сумам 7 сентября.

Как сообщает СБУ, для удара оккупанты применили ракеты и дроны-камикадзе типа «Шахед».

«Наведением» ударов занималась гражданка России, она имела вид на жительство в Украине и уже долгое время жила в Сумах.

После 24 февраля женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба с РФ.

Соратница врага собирала данные о городских объектах, которые считала местами вероятного пребывания украинских защитников.

Она обходила территорию Сумщину якобы по своим делам и «втемную» узнавала «нужную» информацию у знакомых.

Полученные данные фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер.

По заданию врага она занималась созданием собственной агентурной сети Сумской области.

У задержанной изъят телефон, с помощью которого она "сливала" данные врагу.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 и ч. 3 ст. 114-2.

Предательнице грозит пожизненное заключение.

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