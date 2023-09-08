Новую денежную помощь обещают предоставить уязвимым категориям украинцев, стало известно, о ком именно идет речь.

Денежную помощь обещает предоставить благотворительный фонд Mama Moya, речь идет об уязвимых категориях женщин.

Как сообщает пресс-служба Фонда, денежную помощь выплатят украинкам, живущим в сложных условиях из-за войны, развязавшей РФ.

Фонд принимает заявки для денежной помощи, в том случае, если у женщины дом был поврежден или разрушен из-за войны войны.

Также на денежную помощь могут рассчитывать женщины, если отец, ребенок или муж защищают Украину от захватчиков.

Денежную помощь выплатят женщинам, мужья и/или дети которых погибли в результате боевых действий, или если мужья и/или дети и/или родители которых умерли или признаны без вести пропавшими из-за войны.

Для того чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить заявку по ссылке и предоставить необходимые данные о себе.

Претенденткам на получение денежной помощи необходимо дать согласие на обработку персональных данных и иметь карту ПриватБанка.

В том случае, если благотворительный фонд примет положительное решение – банк свяжется с вами.

Источник: Mama Moya.

Ранее сообщалось, что денежная помощь продолжает оказываться украинцам. В частности, военнослужащие в Украине имеют право на оздоровительный отпуск, а также могут получить единовременную денежную помощь.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.