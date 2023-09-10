Украинские местные власти и энергетические компании уже разработали планы по возможным отключениям электроэнергии, которые планируют внедрить начиная с 1 октября. Однако реальность включения этих планов в жизнь будет зависеть от дальнейших агрессивных действий россии, которые могут повлечь за собой проблемы в генерации и распределении электроэнергии.

Эксперты считают, что избежать отключений в условиях большого пикового потребления зимой будет очень тяжело.

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В общем-то, существует большая вероятность отключений, поскольку ситуация действительно сложная. Однако в лучшем случае эти отключения могут происходить во время периодов пикового потребления электроэнергии и не будут затрагивать всех потребителей.

По словам экспертов, Украина вступает в отопительный сезон с сохраненными мощностями, как в прошлом году. Большая часть отклюений зависит от возможностей россии атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы.

Следует учитывать, что импортная электроэнергия для Украины очень дорогая, и тарифы не покрывают ее стоимость. Потому часть дефицита можно будет компенсировать импортом, а другую часть – отключением. Учитывая отсутствие электроэнергии от Запорожской АЭС, существует риск значительного дефицита.

Существует также пессимистический сценарий, где продолжающиеся атаки рф на энергетическую инфраструктуру могут привести к еще более серьезным проблемам, существующие резервы мощности будут недостаточными для быстрого восстановления после атак.

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Большинство регионов уже разработали графики возможных отключений. Хотя их внедрение не обязательно, общее представление о возможной продолжительности отключений уже есть. К примеру, во Львовской области вводят графики отключений с 1 октября (они будут использоваться по решению "Укрэнерго" и в случае необходимости сокращения потребления). Продолжительность отключений может достигать двух часов непрерывно и до четырех часов в сутки.

В Полтавской области также были разработаны планы для шести очередей отключений. Также графики аварийных и плановых отключений уже разработали в Винницеоблэнерго. Программу обесточивания потребителей в этой области называют "справедливой и недискриминационной".

Источник: Обозреватель.

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