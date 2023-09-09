Необходимо помнить, что заполнение анкеты или подача заявки еще не гарантирует получение денежной помощи.

Благотворительная организация Caritas Ukraine приступила к приему заявок на получение денежной помощи для лиц, пострадавших от войны в Украине. Проект денежной помощи реализуется при поддержке Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT (NiN).

Денежная помощь предоставляется в размере 6660 гривен на одного члена семьи, но не более 4 грантов на одну семью.

Получить денежную помощь могут граждане со статусом участника боевых действий, которые имеют I или II группу инвалидности и отвечают следующим критериям уязвимости:

Никто из членов семьи не получал благотворительную денежную помощь за последние 3 месяца.

В семье есть несовершеннолетние дети до 18 лет.

Семья эвакуирована с территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, или с территорий, где продолжаются активные боевые действия.

Женщина является главой семьи.

В составе семьи есть лицо с инвалидностью I или II группы, несовершеннолетний ребенок (до 18 лет) с инвалидностью или лицо с серьезными физическими или психическими ограничениями.

Семейный доход, включая выплаты для переселенцев (со статусом участника боевых действий), не превышает 5860 гривен в месяц на одного члена семьи.

Есть тяжелые бытовые условия.

Программа денежной помощи реализуется в Одессе. Для регистрации в программе по денежной помощи обращайтесь по телефону: +38 (095) 295 33 31.

Необходимо помнить, что заполнение анкеты или подача заявки еще не гарантирует получение денежной помощи. Проект также реализуется в других 7 локациях, включая Полтаву, Ивано-Франковск, Нововолынск, Жовкву, Коломыю, Стрый и Тернополь.

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