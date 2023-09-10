НБУ сообщает, что это уже шестой обанкротившийся банк с начала полномасштабной войны.

В пресс-службе НБУ информируют, что серьезные проблемы возникли в Укрбудинвестбанке.

По данным НБУ, банкротство финучреждения не повлияет на стабильность банковского сектора из-за того, что по состоянию на 1 сентября доля банка составляла лишь 0,04% от активов платежеспособных банков.

НБУ добавляет, что довольно резкое решение связано с тем, что Укрстройинвестбанк не выполнил письменных требований, не учел замечаний.

Кроме того, руководство банка не приняло оперативных мер по улучшению финстана и приведению банковских работ в соответствии с законодательством нашей страны.

НБУ, Нацбанк, доллар

Укрбудинвестбанк признали проблемным еще четвертого августа, среди причин, как сообщает НБУ - ограничение осуществления отдельных видов операций. Финансовое состояние банка крайне ухудшилось, а руководство банковского учреждения не приняло никаких мер, чтобы избежать неплатежеспособности.

нбу гривна деньги банкноты

НБУ сообщил, что вкладчики Укрбудинвестбанка могут не переживать за свои деньги, потому что суммы будут возвращены, вместе с процентами, начисленными на конец дня и предшествующий дню начала вывода банка с рынка.

Известно, что общая сумма гарантированных выплат составляет 606 миллионов гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.