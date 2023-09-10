НБУ сообщил о банкротстве еще одного украинского банка, правление регулятора решило отнести его к категории неплатежеспособных.

НБУ сообщает, что это уже шестой обанкротившийся банк с начала полномасштабной войны.

В пресс-службе НБУ информируют, что серьезные проблемы возникли в Укрбудинвестбанке.

По данным НБУ, банкротство финучреждения не повлияет на стабильность банковского сектора из-за того, что по состоянию на 1 сентября доля банка составляла лишь 0,04% от активов платежеспособных банков.

НБУ добавляет, что довольно резкое решение связано с тем, что Укрстройинвестбанк не выполнил письменных требований, не учел замечаний.

Кроме того, руководство банка не приняло оперативных мер по улучшению финстана и приведению банковских работ в соответствии с законодательством нашей страны.

Укрбудинвестбанк признали проблемным еще четвертого августа, среди причин, как сообщает НБУ - ограничение осуществления отдельных видов операций. Финансовое состояние банка крайне ухудшилось, а руководство банковского учреждения не приняло никаких мер, чтобы избежать неплатежеспособности.

НБУ сообщил, что вкладчики Укрбудинвестбанка могут не переживать за свои деньги, потому что суммы будут возвращены, вместе с процентами, начисленными на конец дня и предшествующий дню начала вывода банка с рынка.

Известно, что общая сумма гарантированных выплат составляет 606 миллионов гривен.

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