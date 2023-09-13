Доброволец ВСУ рассказал, что парням в окопах нужен отдых, их должен кто-то подменять, и это должны быть подготовленные люди.

В Украине нужно наводить порядок с мобилизацией, люд должны быть подготовлены к несению службы в самых горячих точках. Те, кто служат с самого начала полномасштабной войны в тяжелых условиях нуждаются в отдыхе и подмене, и кто-то должен быть готовым их подменять.

Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, людей, которые добровольно пошли на войну становится все меньше, кто-то погибает, кто-то получает ранения, на фронте есть ротации. И войско все время требует новых подготовленных людей.

"Так, например, есть ребята которые почти с начала войны именно в окопах. Их отдых – это четыре дня в окопах, четыре дня под обстрелами, без света, без всего, на второй линии. Вот так они живут. Они тоже истощаются, их тоже надо менять. Скажите, им должны мы дать отдохнуть, хотя бы немного, кем-то их заменить? Чтобы не ребята совсем из гражданской жизни пришли, которые не знают, ни как стрелять, ни как выживать, ни как копать, ни как готовить. То есть, надо проходить какую-то подготовку на каких-то полигонах, и быть готовым нас заменить", - говорит Кирилл Сазонов.

Он также отметил, как бы цинично это не звучало, но люди погибают, и кто-то должен их заменять.

"Нас иногда убивают, нас становится меньше. Кто придет на наше место? Кто-то снова без подготовки? Нет, ребята, тренируйтесь. Тренируйтесь и будьте готовы. Давайте друг друга подменять, потому что это наша страна, и мы здесь все планируем жить дальше. Поэтому давайте как-то вместе ее защищать, это справедливо", - подытожил доброволец ВСУ.

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