Украинцы, еще не получившие денежных выплат ко Дню Независимости Украины, еще имеют такую ​​возможность.

21 июля 2023 Кабмин принял постановление о начислении денежной помощи ко Дню Независимости Украины. Стало известно, что предусматривает денежную выплату ко Дню Независимости и кто именно из украинцев может ее получить. А также, что делать, если выплаты до сих пор не насчитали.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

Согласно этому решению, ко Дню Независимости Украины государство выделит единовременную денежную помощь для ветеранов войны, лиц, пострадавших от нацистских преследований, и граждан, получивших признание за особые заслуги перед Родиной во время защиты страны.

Размер денежной помощи будет колебаться от 450 до 3 100 гривен и будет определяться отдельно для каждой указанной категории лиц.

Например, лица с инвалидностью в результате войны, бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья или по другим причинам могут получить такую денежную помощь:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Денежная помощь назначается также участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в этих местах: 000 гривен.

Денежную помощь назначают лицам, имеющим исключительные заслуги перед Родиной: 3 100 гривен.

Кроме того, денежную помощь могут получить члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 1 000 грн.

В случае не получения денежной выплаты ко Дню Независимости Украины до 1 октября, за ее получением вы можете обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг до 1 ноября текущего года.

Итак, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь, пожалуйста, до 1 ноября в ПФУ или ЦНАП.

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