Получатели этой денежной помощи должны соответствовать одной из трех категорий населения.

Некоторые украинцы, оказавшиеся в затруднительной ситуации из-за военных событий, могут получить денежную помощь в размере 2220 гривен в течение трех месяцев. Эту денежную помощь будет оказывать благотворительный фонд "Право на защиту", сотрудничающий с Агентством ООН по делам беженцев.

Получить такую ​​денежную помощь могут граждане, проживающие на территории Сумской области, постоянно или временно обстрелов со стороны России. Однако важно учитывать, что эта денежная помощь доступна только тем лицам, которые еще не получали международную денежную помощь и имеют доход на одного члена семьи, не превышающий 5400 гривен.

Кроме того, получатели этой денежной помощи должны соответствовать одной из трех категорий населения:

Переселенцы, прибывшие в область после 24 февраля 2022 года. Лица, не передвигавшиеся с момента 24 февраля 2022 года, но пострадавшие от военных действий, например, имеют поврежденное жилье или здоровье. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, но затем вернулись к своему постоянному месту жительства.

Предварительное обращение за денежной помощью возможно только через три месяца после предварительного получения, даже если лицо получало денежную помощь от международных организаций. Условия также могут варьироваться для переселенцев и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Источник: РБК Украины.

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