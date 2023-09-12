Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГВА, было принято решение - с 20 сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.
«Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева», - предупредили в КГВА.
Причина такого решения – дороги столицы перегружены в часы пик, поэтому людям трудно добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения.
В КГВА призвали перевозчиков с пониманием отнестись к ограничениям.
«Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения», - отметили в КГВА.
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