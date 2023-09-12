Влада Миколаєва розлютила українців рішенням, яке, на їхню думку, є зовсім несвоєчасним.

Так стало відомо, що у Миколаєві хочуть змінити герб міста, щоб повернути славу кораблів. Автор найкращого варіанту отримає 200 тисяч гривень.

За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, ідея полягає в тому, щоб замінити герб міста, на якому зображено галеру з чорними веслами, на корабель.

«Із самого початку історично наш герб був із кораблем, бо наше історично було, і я сподіваюся, поверне собі славу міста кораблів. Після цього 1997 року затвердили новий герб, на якому з'явився не корабель, а галера з чорними веслами...», - повідомив Сєнкевич, запрошуючи жителів Миколаєва взяти участь у конкурсі.

У свою чергу, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що переможець отримає 200 тисяч гривень.

Ці кошти будуть виділені особисто Віталієм Кімом, Олександром Сєнкевичем та нардепом Олександром Гайду.

«Я, Віталій Кім та нардеп Олександр Гайду, зробимо виграшний фонд у розмірі 200 тисяч гривень, і той герб, який буде обраний, отримає кошти за свою роботу», - заявив Кім.

При цьому Віталій Кім зазначив, що думка миколаївців може поділитися. Мовляв, дехто скаже, що таким займатися не вчасно, інші ідею підтримають.

І Віталій Кім мав рацію – деякі жителі Миколаєва прийняли ідею із заміною герба вкрай негативно. Також люди впевнені, що зараз у розпал війни є куди витратити 200 тисяч гривень.

«Це зараз так важливо? Зовсім сором втратили»,

«Навіщо воно потрібна?»,

«От нейметься, скільки грошей ще вкрадуть? Не треба красти з кошторису кошти, не потрібно розводити болтологію, а потрібно просто діяти…»,

«Боже, який конкурс? У нас війна»,

«На повітрі вирішили заробити?»,

«Ну дуже велика проблема – це герб… А те, що йде зима і хлопці в окопах без тепла та амуніції – це не проблема?...»,

«Кім уже вступив у цю зграю? Черговий по зграї Сеня чи Кім? Від Кіма не чекала. Відчув смак бабок?»,

"Кім, ти нас засмучуєш" , - коментують користувачі Telegram рішення про зміну герба Миколаєва.

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