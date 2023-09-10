Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вирішив зізнатися, яке має екстремальне хобі. Про це керівник області розповів у інтерв'ю "ТСН".

Віталій Кім відповів на запитання журналістки, наскільки йому важко розпочинати роботу з іншими людьми. Як виявилося, для цього необхідно виконувати свою роботу на 100% та чесним. Тоді голова Миколаївської області легко знаходить спільну мову.

При цьому керівник регіону додав, що досить легко впускає нових людей у своє життя. Але щоб людина стала хорошим другом, має пройти років десять, щоб зрозуміти, що це за людина.

"У мене є дуже екстремальне хобі – я довіряю людям. У мене є періодично є такі штанги, людей, яких я довго знаю, вони випадають і сильно підставляють. Але це поодинокі випадки, я готовий на цей ризик, щоб далі знаходити людей, які будуть працювати, з якими я дружитиму", - розповів Віталій Кім.

Також голова Миколаївської області розповів, що його родина – це його сильна та слабка сторона. Слабкою стороною вона ставала, коли Миколаїв був оточений і треба було думати про їхню безпеку, а сильну - весь інший час.

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