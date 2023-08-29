Виталий Ким сделал новое заявление на фоне постоянных обстрелов Очаковской общины Николаевской области.

Виталий Ким, комментируя новые вражеские атаки, заявил, что таким образом оккупанты пытаются демонстрировать свое присутствие и контроль за выходом в море из николаевских портов.

«Наши Вооруженные силы сейчас достаточно успешно отрабатывают по Кинбурнской косе, поэтому работа идет. Россияне пытаются показать, что они могут стрелять. Но сейчас они это делают исключительно по гражданским объектам Очаковской общины», - отметил Виталий Ким в эфире "Мы - Украина".

Также Виталий Ким ответил на вопрос о возможной эвакуации местного населения, как это происходит на Харьковщине и в Запорожской области.

«У нас суровые николаевцы и не менее суровые очаковцы. Там из 15 тысяч населения примерно 7,5 тысяч находятся на местах, они уезжают часто в соседние общины ночевать для безопасности. Но они продолжают восстанавливать Очаков, в том числе строятся укрытия.

Потому Очаков живет, понимая, что он живет в войне ежедневно. Но при этом остается несгибаемым и продолжает работать», - подчеркнул Виталий Ким.

Виталий Ким также заверил, что у людей есть свет и вода, но Николаевщина готовится к вражеским обстрелам осенью.

"Мы готовимся к ухудшению, к интенсивным обстрелам по всей линии", - заверил Виталий Ким, добавив, что это касается и защиты, и укрытий, и военных мероприятий.

Виталий Ким также отметил, что сейчас по Херсонскому направлению россияне распечатали бюллетени "референдума".

"Они не будут проводить его физически, только в новостях российских. Поэтому мы будем работать, чтобы люди не ходили, но в принципе россияне готовят такую ​​провокацию", - предупредил Виталий Ким, отвечая на вопрос, касающейся провокаций, которые следует ожидать от россиян в ближайшее время.

Последние новости Украины:

Виталий Ким показал, кто разворовал миллионы, которые украинцы передавали в ВСУ.

Также сообщалось, что Виталий Ким похвастался подарком, предвещающим украинцам хорошие новости.

Ранее Виталий Ким объяснил, почему Николаев не попал в оккупацию в отличие от Херсона.