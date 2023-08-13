Кілька днів тому голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував у своєму Телеграм-каналі відео з катерами, на яких написано "А давайте я тихесенько в ліс піду". Політик прокоментував, що катери — це подарунок від "невідомого шейха", і вже зовсім скоро вони з'являться на лівому березі Херсонщини.

Це все на фоні тієї інформації, яку дає американський Інститут вивчення війни про те, що українські військові вже висадили до семи човнів на східному березі Дніпра. В інтерв'ю "Фабриці новин" Віталій Кім заявив, що подаровані новенькі катери теж скоро форсуватимуть Дніпро.

"Так, дійсно буде. Дійсно, людина, яка надала ці човни, вона допомагає мовчки, з огляду на політичну ситуацію і не тільки в цьому напрямку, тому їй особисто дуже дякую, давайте ще допомагайте.

Що стосується інформації, що висадились там човни — це все шкодить роботі військових сил, тому що про хлопців там є інформація — їх починають зустрічати. Є ж таємні операції, є не таємні, тому я не знаю, скільки човнів і коли там будуть, але точно знаю, що над цим працюють збройні сили, з урахуванням того, щоб поменше було інформації в полі і щоб не втратити наших хлопців. Але збройні сили працюють", — пояснив Віталій Кім.

Віталій Кім також розповів, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі.

"Ворог там сидить, обстрілює Очаків і Куцуруб. Знаходиться їх там небагато, але вони є, воно все заміновано, і вони цю тримають точку саме для контролю протоки, щоби не дозволити Миколаєву легше дістатися зернового коридору, їх мета зрозуміла. Тобто якихось відрізань, пожеж чи проблем у ворога там нема", — додав очільник Миколаївської ОВА.

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