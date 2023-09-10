Глава Николаевской ОГА Виталий Ким решил признаться, какое у него есть экстремальное хобби. Об этом руководитель области рассказал в интервью "ТСН".

Виталий Ким ответил на вопрос журналистки, насколько ему сложно начинать работать с другими людьми. Как оказалось, для этого необходимо выполнять свою работу на 100% и честным. Тогда глава Николаевской области легко находит общий язык.

При этом руководитель региона добавил, что довольно легко впускает новых людей в свою жизнь. Но чтобы человек стал хорошим другом, должно пройти лет десять, чтобы понять, что это за человек.

"У меня есть очень экстремальное хобби - я доверяю людям. У меня есть периодически есть такие штанги, людей, которых я долго знаю, они выпадают и сильно подставляют. Но это единичные случаи, я готов на этот риск, чтобы дальше находить людей, которые будут работать, с которыми я буду дружить", - рассказал Виталий Ким.

Также глава Николаевской области рассказал, что его семья - это его сильная и слабая сторона. Слабой стороной она становилась, когда Николаев был окружен и нужно было думать о их безопасности, а сильной - все остальное время.

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