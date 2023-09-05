Виталий Ким в своем Telegram-канале сделал важное объявление о конкурсе среди предпринимателей Николаевской области на получение денежной поддержки. Подача заявок будет производиться до 26 сентября 2023 года.

Сообщается, что по условиям открытого конкурсного отбора субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить финансовую поддержку на частичную компенсацию:

стоимости приобретенных основных средств (не > 30% их стоимости и не > 200 тысяч гривен);

процентных ставок по кредиту (не > 200 тысяч гривен);

кредита на восстановление разрушенных в результате российской военной агрессии основных средств (>30% их стоимости и не >200 тысяч гривен);

затрат на перемещение производственных мощностей, возвращенных из мест релокации в Николаевскую область (не > 50% их стоимости и не > 200 тысяч гривен).

Конкурс проводится по инициативе Николаевской ОВА совместно с Региональным фондом поддержки предпринимательства в Николаевской области. Чтобы получить подробную информацию об условиях конкурса и подаче заявки на участие Виталий Ким советует обращаться в Региональный фонд поддержки предпринимательства в области по телефону.

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