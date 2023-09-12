Так, стало известно, что в Николаеве хотят изменить герб города, чтобы вернуть славу кораблей. Автор лучшего варианта получит 200 тысяч гривен.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, идея состоит в том, чтобы заменить герб города, на котором изображена галера с черными веслами, на корабль.

«С самого начала исторически наш герб был с кораблем, потому что наше исторически было, и я надеюсь, вернет себе славу города кораблей. После этого в 1997 году утвердили новый герб, на котором появился не корабль, а галера с черными веслами …», - сообщил Сенкевич, приглашая жителей Николаева принять участие в конкурсе.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что победитель получит 200 тысяч гривен.

Эти средства будут выделены лично Виталием Кимом, Александром Сенкевичем и нардепом Александром Гайду.

«Я, Виталий Ким и нардеп Александр Гайду, сделаем выигрышный фонд в размере 200 тысяч гривен, и тот герб, который будет выбран, получит средства за свою работу», - заявил Ким.

При этом Виталий Ким отметил, что мнение николаевцев может разделиться. Мол, некоторые скажут, что таким заниматься не вовремя, другие идею поддержат.

И Виталий Ким оказался прав – некоторые жители Николаева приняли идею с заменой герба в штыки. Также люди уверены, что сейчас, в разгар войны, есть куда потратить 200 тысяч гривен.

«Это сейчас так важно? Совсем стыд потеряли»,

«Зачем оно надо?»,

«От неймется, сколько денег еще украдут? Не надо воровать из сметы средства, не нужно болтологию разводить, а нужно просто действовать…»,

«Боже, какой конкурс? У нас война», «На воздухе решили заработать?»,

«Ну очень большая проблема это герб… А то, что идет зима и ребята в окопах без тепла и амуниции это не проблема?...»,

«Ким уже вступил в эту шайку? Дежурный по шайке Сеня или Ким? От Кима не ожидала. Почувствовал вкус бабок?»,

«Ким, ты нас расстраиваешь», - комментируют пользователи Telegram решение о смене герба Николаева.

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