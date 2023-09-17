Украинцев в очередной раз предупредили о штрафах за популярное нарушение в осенний период.

Так, сжигание листвы и травы в Украине незаконно, за это нарушение предусматриваются административная и даже уголовная ответственность.

За нарушение правил в сфере благоустройства населённых пунктов и закона "Об охране атмосферного воздуха" грозят немалые штрафы.

Во время действия военного положения в Украине сжигание сухостоя могут приравнять к диверсиям.

В марте 2023 года Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс и усилила ответственность за преступления против основ нацбезопасности.

Таким образом, за сжигание сухой травы и листвы предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн.

Для должностных лиц такой штраф будет больше, от 15 300 до 21 420 грн.

В том случае, если сжигание зафиксировали на территории заповедника - штраф составляет от 6120 до 12240 грн и для должностных лиц – от 21420 до 30600 грн.

Если в результате пожара произошло уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок возле населенных пунктов или вдоль железной простым украинцам придется заплатить 90 000-150 000 грн.

Уголовная ответственность грозит, если результате сжигания травы или листвы погибли люди - от двух до пяти лет заключения.

В ГСЧС Украины рекомендуют украинцам опавшие листья, сухую траву и сорняки не сжигать, а компостировать, что принесет больше пользы, ведь листья становятся удобрением

Источник: ТСН.

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