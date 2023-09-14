Мобилизация в Украине, недавно в Верховной раде заявили, что мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" , могут экстрадировать на родину и наказать.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде добавил, что проверки ВВК и ТЦК и СП выявили ряд нарушений и фактов коррупции во время мобилизации в Украине.

Речь идет о тех, что получал взятки, и о тех, кто их давал в разгар мобилизации в Украине.

"Наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", — заявил глава фракции.

Однако, стало известно, что Венгрия вслед за Австрией категорически отказалась экстрадировать в Украину мужчин, сбежавших от мобилизации в Украине и находящихся в их странах.

Как заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен, "каждый беженец из Украины является свободным человеком в Венгрии".

В Австрии накануне заявили, что "никогда не выдадут убежавших из Украины от мобилизации".

"Люди не спорьте, я когда услышала об этом Законе от наших депутатов то смеялись целый день. Ну не доходит до меня как они, депутаты, могут вернуть граждан Украины из стран Европы когда в Европе человек - это личность, имеющая права и обязанности ., и если этим людям дали временное убежище то они пользуются всеми теми законами, что и граждане страны, кроме избирательного права. А потому ни одна страна ЕС этого делать не будет...",

"Так молодцы, вот это и называется права человека!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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