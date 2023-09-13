Чтобы получить денежную помощь, родители (мать, отец или опекун) должны заполнить заявление и подать некоторые документы.

Украинским родителям первоклассников окажут денежную помощь. Для получения денежной помощи заявку можно подать до 30 сентября 2023 года. По информации пресс-службы Винницкого городского совета, первоклассникам в Украине выплатят 5 тысяч гривен денежной помощи.

Эта денежная помощь предназначена для детей погибших защитников, вступивших в этом году в первый класс.

Указанная сумма денежной помощи составляет 5 тысяч гривен и может получить член Винницкой общины или вынужденный переселенец, потерявший одного из членов своей семьи в войне против россии. Подать заявление для получения денежной помощи могут семьи, зарегистрированные в Департаменте социальной политики и проживающие на территории города Винницы.

Чтобы получить денежную помощь, родители (мать, отец или опекун) должны подать следующие документы в отдел социальной защиты населения согласно своему месту регистрации:

Заявление по имени городского головы. Копия документа, подтверждающего личность (паспорт или ID-карту), а также справки о регистрации места жительства. Копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или справки об отказе от нее. Копия документа, подтверждающего отношения между ребенком и подателем заявления (свидетельство о рождении, усыновлении или другой соответствующий документ). Копия справки о регистрации места жительства ребенка (детей). Копия справки о пользовании льготами в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты" для ребенка (детей). Справка от учебного заведения о поступлении ребенка в первый класс. Справка об открытии банковского счета заявителя.

Прием документов на денежную помощь проводится до 30 сентября в отделах социальной защиты населения по следующим адресам:

Улица Замостенская, 7, управление соцзащиты населения (Левобережный район).

Проспект Космонавтов, 30, управление соцзащиты населения (Правобережный район).

Последние новости Украины:

Денежная помощь в размере 10 тысяч гривен: кто имеет право на выплаты.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.