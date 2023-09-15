В "Укрэнерго" рассказали, будет ли дефицит электроэнергии в сентябре и октябре и к чему готовиться украинцам.

В "Укрэнерго" сообщили, что возобновление энергетической инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону продолжается.

Об этом председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 13 сентября.

НЭК "Укрэнерго", по его словам, не ожидает, что в течение сентября-октября в системе будет нехватка электроэнергии.

Так будет и дальше, но при условии, если россияне будут атаковать объекты критической инфраструктуры.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" сообщил, что в настоящее время ситуация в энергосистеме стабилизировалась по сравнению с жарким августом, когда Украина принимала аварийную помощь из Европы.

Однако он отмечает высокий риск новых массированных атак по украинским энергетическим объектам.

В "Укрэнерго" добавили, что восстановление энергетической инфраструктуры Украины и подготовка к отопительному сезону идет по графику.

Недавно украинцам сообщили, что графики отключений света будут отличаться от прошлогодних.

В некоторых регионах нашей страны до сих пор не удалось отремонтировать поврежденные энергообъекты.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в частности, в Полтаве и Днепре украинцы должны готовиться к отключениям света, потому что восстановить электростанции там не удалось.

Харченко добавил, что одна из причин – генерирующие компании не получили достаточно средств для ремонта.

Еще одна причина – альтернативой генерации в Украину может быть только импорт электроэнергии из-за рубежа. Однако импорт тоже фактически заблокирован из-за действий нашего регулятора.

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Как сообщала Politeka, одесситов срочно предупредили, почему и когда нужно экономить на электроэнергии.

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