Принято решение о новой обязательной эвакуации, что нужно знать украинцам.

Новая обязательная эвакуация коснется, прежде всего, семей с детьми, проживающими в опасных населенных пунктах Херсонской области, пишет Politeka.net.

Решение было принято после гибели 6-летнего мальчика, за жизнь его 13-летнего брата идет борьба, он находится в реанимации.

«Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии», - подчеркнул председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Итак, принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из следующих опасных населенных пунктов:

Веселое, Борислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Тягинка, Львове, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Отрадокаменка, Мыловое, Качкаровка, Тучаны, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Осокорковка, Никольское, Понятиевка, Огромное, Днепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное.

«Эвакируйтесь!», – призвал Прокудин жителей.

Кроме того, будет изменен комендантский час - теперь он продлится с 20:00 до 06:00.

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