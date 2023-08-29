Віталій Кім зробив нову заяву на тлі постійних обстрілів Очаківської громади на Миколаївщині.

Віталій Кім, коментуючи нові ворожі атаки, заявив, що таким чином окупанти намагаються демонструвати свою присутність і контроль за виходом в море з миколаївських портів.

«Наші Збройні сили на зараз досить успішно відпрацьовують по Кінбурнській косі, тому робота йде. Росіяни намагаються показати, що вони можуть стріляти. Але на зараз вони це роблять виключно по цивільним об’єктам Очаківської громади», - зазначив Віталій Кім в ефірі "Ми - Україна".

Також Віталій Кім відповів на питання щодо можливої евакуації місцевого населення, як це відбувається на Харківщині та у Запорізькій області.

«В нас суворі миколаївці і не менш суворі очаківці. Там з 15 тисяч населення приблизно 7,5 тисяч знаходяться на місцях, вони виїжджають часто в сусідні громади ночувати, для безпеки. Але вони продовжують відбудовувати і відновлювати Очаків, в тому числі будуються укриття.

Тому Очаків живе, розуміючи, що він живе у війні щоденно. Але при цьому залишається незламним і продовжує працювати», - підкреслив Віталій Кім.

Віталій Кім також запевнив, що люди мають світло і воду, але Миколаївщина готується до ворожих обстрілів восени.

«Ми готуємось до погіршення, до інтенсивних обстрілів по всій лінії», - запевнив Віталій Кім, додавши, що це стосується і захисту, і укриттів, і військових заходів.

Віталій Кім також зазначив, що зараз по Херсонському напрямку росіяни роздрукували бюлетні "референдуму".

"Вони не будуть проводити його фізично, лише в новинах російських. Тому ми будемо працювати, щоб люди не ходили, але в принципі росіяни готують таку провокацію", - попередив Віталій Кім, відповідаючи на питання щодо провокацій, які слід очікувати від росіян найближчим часом.

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