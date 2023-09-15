Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Шуфрич был задержан у себя дома в селе Козин Киевской области

«Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», – утверждает Бутусов.

Журналист также напомнил, что Шуфрич до последнего времени является народным депутатом, получающим средства налогоплательщиков и председателем комитета Верховной Рады.

«Какой-то он невеселый. Что случилось?»,

"Да неужели?",

«Наконец-то»,

«Если это не показательные выступления, я довольна. Но как говорится "время покажет"», - пишут пользователи соцсетей.

Также украинцев ошеломили хоромы, в которых живет Нестор Шуфрич:

"Неплохой домик! Подлежит конфискации! Уже вижу как в нем, и на территории участка проходят реабилитацию наши бойцы".

Отметим, народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич владеет тысячами квадратных метров недвижимости и гектарами земли по Украине, большая часть состояния оформлена на подставных лиц.

Об этом сообщалось в расследовании проекта BIHUS Info.

У семьи Шуфрича, как выяснили расследователи, есть 4 имения в Конча-Заспе. Дома занимают площадь свыше 2 тыс. кв. метров, а земли — более 1 гектара. Общая стоимость имущества — четверть миллиона гривен только в Козине, подсчитали журналисты.

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