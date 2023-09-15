Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил журналист Юрий Бутусов.
По его словам, Шуфрич был задержан у себя дома в селе Козин Киевской области
«Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.
По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», – утверждает Бутусов.
Журналист также напомнил, что Шуфрич до последнего времени является народным депутатом, получающим средства налогоплательщиков и председателем комитета Верховной Рады.
«Какой-то он невеселый. Что случилось?»,
"Да неужели?",
«Наконец-то»,
«Если это не показательные выступления, я довольна. Но как говорится "время покажет"», - пишут пользователи соцсетей.
Также украинцев ошеломили хоромы, в которых живет Нестор Шуфрич:
"Неплохой домик! Подлежит конфискации! Уже вижу как в нем, и на территории участка проходят реабилитацию наши бойцы".
Отметим, народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич владеет тысячами квадратных метров недвижимости и гектарами земли по Украине, большая часть состояния оформлена на подставных лиц.
Об этом сообщалось в расследовании проекта BIHUS Info.
У семьи Шуфрича, как выяснили расследователи, есть 4 имения в Конча-Заспе. Дома занимают площадь свыше 2 тыс. кв. метров, а земли — более 1 гектара. Общая стоимость имущества — четверть миллиона гривен только в Козине, подсчитали журналисты.
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