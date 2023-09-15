Прийнято рішення про нову обов’язкову евакуацію, що треба знати українцям.

Нова обов’язкова евакуація торкнеться насамперед родин з дітьми, які проживають у небезпечних населених пунктах Херсонської області, пише Politeka.net.

Рішення було прийнято після загибелі 6-річного хлопчика, за життя його 13-річного брата йде боротьба, він у реанімації.

«Малеча має вчитись і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії», - підкреслив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Отже, прийнято рішення щодо обов’язкової евакуації родин з дітьми з таких небезпечних населених пунктів:

Веселе, Борислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Отрадокам’янка, Милове, Качкарівка, Тучани, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Осокорківка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівка, Садове, Камишани, Зимівник та Приозерне.

«Евакуюйтесь!», - закликав Прокудін мешканців.

Крім того, буде змінено комендантську годину - тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00.

Підприємці області виступили з пропозицією про збільшення часу продажу алкоголю, але Рада оборони Херсонщини цю пропозицію не підтримала і відхилила.

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