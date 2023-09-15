За месяц до своего 76 дня рождения скончался известный актер, народный артист Украины Александр Кузьменко. О трагедии сообщили на странице Национального театра имени Марии Заньковецкой в ​​Facebook.

Александр Кузьменко был в большинстве своем театральным актером, но также снимался в кино. Самые известные работы артиста – «Пусть он выступит», «Леди Бомж» и «Овод».

В театре имени Марии Заньковецкой Александр Кузьменко работал с 1994 года. Среди его ролей: индейский вождь Бромден в «Полёте над гнездом кукушки», Микич в «Хануме», Царь Николай I в «Государственной измене» Р. Лапики, Онучкин в «Женитьбе», Шумицкий в «Любимом нелюбимом».

"Каждое его слово на сцене было сильным и твердым, и добавляло его исполнительскому мастерству шарма... Скучаем и помним! Вечная память!", - написали на странице театра.

Украинцы в комментариях к публикации выражают соболезнования:

"Боже, недавно, кажется, мы переписывались в ФБ...Актёр с непревзойденным тембром голоса и осанкой Героя: социального, с ярко-выраженной сценической индивидуальностью, собственной гражданской позицией и человеческой порядочностью... Вечная память Александру Федоровичу... Соболезнования семье";

"Идут в засветы лучшие... Вечная Память неповторимому таланту и замечательному актеру".

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