Люди, желающие получить денежную помощь, должны соответствовать одной из трех категорий населения.

Граждане Украины, оказавшиеся в тяжелой ситуации из-за военных событий, будут иметь возможность получить денежную помощь в размере 2220 гривен на одного человека, которое будут выплачивать в течение трех месяцев.

Эту денежную помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту", сотрудничающий с Агентством ООН по делам беженцев для регистрации на получение этой финансовой поддержки.

Таким образом, денежная помощь будет доступна гражданам, постоянно или временно проживающим на территории Сумской области, постоянно подвергающейся обстрелам со стороны россии.

Однако для получения этой денежной помощи существуют определенные требования. Заявители, имеющие право на одно пособие на одного человека, должны иметь доход не более 5400 гривен и ранее не получали денежной поддержки.

Кроме того, эти люди, желающие получить денежную помощь, должны соответствовать одной из трех категорий населения:

Переселенцы, прибывшие в область после 24 февраля 2022 года. Лица, которые не покидали свои места жительства после 24 февраля 2022 года, но понесли потери из-за военных действий, таких как разрушение жилья или имущества, серьезные травмы, потеря близких. Люди, которые из-за военных событий были вынуждены временно покинуть свои дома, но вернулись на постоянное место жительства, включая вернувшихся из-за границы.

Дополнительные условия для получения денежной помощи включают:

Семья, имеющая только одного родителя (отца или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или пожилыми (55 лет и старше).

Семья, которую возглавляет один одинокий человек или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет.

Семьи, в которых есть лица с особыми потребностями, такие как инвалидность или хронические заболевания (список не является исчерпывающим).

Приемные семьи, которые занимались детьми без родителей или детьми, отделенными от родителей (необходимо подтвердить это документально).

Источник: НаПенсії.

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