Мобилизация в Украине продолжается, тем временем появилась информация, что по возвращении из-за рубежа уклонистов - их будут ждать юридические проблемы.

Мобилизация в Украине была продлена до 18 ноября, "скрывающиеся" от призыва за рубежом мужчины могут столкнуться с “юридическими проблемами”, когда вернутся домой.

Об этом заявил советник ОП в эфире российской оппозиционерки Юлии Латыниной.

По его словам Подоляка, беглецы, купившие фиктивные справки и выехавшие за границу в разгар мобилизации в Украине, могут оказаться в суде, потому что данный документ "является проявлением коррупционного действия".

Также советник ОП признал, что экстрадиция уклонистов из стран Запада - довольно сложная юридическая процедура, потому что там считают, что человек имеет право бояться воевать в разгаре мобилизации в Украине.

“Но будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину, будут идти юридические процедуры. Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится у них будут определенные юридические проблемы – будут выясняться основания, на которых они покинули страну», - заявил Подоляк.

Украинцы в комментариях поделились мнениями по поводу такого заявления советника ОП.

"Пока закончится война, а это еще несколько лет, большинство уже осядет за границей и зачем им будет возвращаться в коррупционную, бедную страну? Странным образом они людей пугают, потому что те, кто планировал вернуться, не вернутся",

"То есть ухилянтам прямо говорят, чтобы они в Украину больше не возвращались. И так и будет",

"Потому что у людей закон действует и его уважают",

"Сначала надо разобраться с сотнями тысяч уклоняющихся-бюджетников, спрятавшихся от мобилизации на госслужбе и в правоохранительных органах. Большинство из них - абсолютно здоровые и хорошо натренированные, могли бы послужить кормящей стране, а на нынешней службе их заслонили бы ребята ветераны, что не могут больше участвовать в боевых действиях", - пишут в комментариях пользователи сети.

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