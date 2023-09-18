Для получения этой денежной помощи нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг.

В Украине военные ветераны, члены семей погибших военных, и ветераны войны, которые получили этот статус до 24 августа, имеют возможность получить денежную помощь в случае, если они не получат выплаты ко Дню Независимости Украины. Программа, которая дает возможность получить денежную помощь, действует до 1 октября.

О предоставлении денежной помощи было сообщено в заявлении Министерства по делам ветеранов.

Для получения этой денежной помощи нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) до 1 ноября.

Министерство также отметило, что лица, не являющиеся пенсионерами и/или не состоящие на службе, могут получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Получить денежную помощь можно, обратившись лично в территориальные органы Пенсионного фонда Украины, где они зарегистрированы, или в ЦНАП, предоставив необходимую информацию о своем местожительстве и банковском счете.

Итак, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовой денежной выплаты ко Дню Независимости, нужно обратиться к 1 ноября в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг, пояснили в Минветеранов.

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