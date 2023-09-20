Период выплат денежной помощи на карты "ПриватБанк" продлится не менее четырех месяцев.

Денежная помощь продолжает поступать части украинцев. Например, некоторые получающие небольшие пенсии пенсионеры теперь могут получать дополнительную денежную помощь от Всемирной Продовольственной Программы ООН, которую будет выплачивать "ПриватБанк".

"ПриватБанк" в сотрудничестве с Пенсионным фондом Украины приступил к выплате этой дополнительной денежной помощи, которая направлена ​​на социальную поддержку отдельных категорий населения.

Пенсионеры, проживающие на территориях, находящихся под активными боевыми действиями или прилегающими к ним, могут получить денежную помощь, которую выплатят в ПриватБанк. Есть два условия для получения денежной помощи, которая будет начислена "ПриватБанк": размер их пенсии не должен превышать 3000 гривен и они не должны получать другую денежную помощь, начиная с 1 марта 2023 года.

Размер денежной помощи зависит от размера пенсии. Например, лица, получающие 2100 гривен, получат 900 гривен доплаты, а получающие 2700 гривен получат 300 гривен помощи.

Выплаты производятся на карты "ПриватБанк" без каких-либо комиссий для получателей за счет средств ВПП ООН. Пенсионеры получат эти выплаты автоматически на свою пенсионную карту.

Нет необходимости обращаться в ВПП ООН для подачи заявки на получение этой денежной помощи. Период выплат на карты "ПриватБанк" продлится не менее четырех месяцев.

Источник: На Пенсии.

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