Денежная помощь продолжает поступать части украинцев. Например, некоторые получающие небольшие пенсии пенсионеры теперь могут получать дополнительную денежную помощь от Всемирной Продовольственной Программы ООН, которую будет выплачивать "ПриватБанк".
"ПриватБанк" в сотрудничестве с Пенсионным фондом Украины приступил к выплате этой дополнительной денежной помощи, которая направлена на социальную поддержку отдельных категорий населения.
Пенсионеры, проживающие на территориях, находящихся под активными боевыми действиями или прилегающими к ним, могут получить денежную помощь, которую выплатят в ПриватБанк. Есть два условия для получения денежной помощи, которая будет начислена "ПриватБанк": размер их пенсии не должен превышать 3000 гривен и они не должны получать другую денежную помощь, начиная с 1 марта 2023 года.
Размер денежной помощи зависит от размера пенсии. Например, лица, получающие 2100 гривен, получат 900 гривен доплаты, а получающие 2700 гривен получат 300 гривен помощи.
Выплаты производятся на карты "ПриватБанк" без каких-либо комиссий для получателей за счет средств ВПП ООН. Пенсионеры получат эти выплаты автоматически на свою пенсионную карту.
Нет необходимости обращаться в ВПП ООН для подачи заявки на получение этой денежной помощи. Период выплат на карты "ПриватБанк" продлится не менее четырех месяцев.
Источник: На Пенсии.
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