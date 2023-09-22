Украинцы не должны совершать никаких дополнительных действий по продолжению выплат, это будет сделано автоматически.

Будет восстановлена ​​важная денежная помощь. Владельцы разрушенного жилья, никуда не выезжавшие из Украины вскоре могут ожидать возобновления денежной помощи в рамках программы для ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Решение о возобновлении денежной помощи было принято на совещании министров.

Ранее денежную помощь ВПЛ приостановили для оставшихся на своих местах владельцев разрушенного жилья из-за процедуры верификации выплат для внутренне перемещенных лиц.

Также планируется возобновить выплаты денежной помощи ВПЛ лицам, которые в реестрах ЗАГСов были внесены как умершие, хотя на самом деле не умерли, и вернувшимся из-за границы, но эти данные не были зафиксированы.

Следует также отметить, что сроки выплат денежной помощи ВПЛ были автоматически продлены до 31 января 2024, но после этого срока выплаты будут пересмотрены.

Денежная помощь продолжается для всех ВПЛ, которые остаются в Украине и являются внутренне перемещенными лицами.

Размеры денежной помощи составляют 3 тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2 тысячи гривен для других лиц. Граждане не должны совершать никаких дополнительных действий по продолжению выплат, это будет сделано автоматически. Выплаты будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Источник: NewVoice.

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