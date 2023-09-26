В Укрзалызнице предупредили, что ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном, пишет Politeka.net.

«В результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

Пассажиры поезда 218 в Херсон будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией», - говорится в срочном сообщении "Укрзализныци".

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

В «Укрзализныце» отметили, что работы по возобновлению движения продолжаются.

Отметим, что, по данным защитников неба над Украиной, ночью россияне атаковали нашу страну 38 дронами Shahed с юго-восточного направления.

Силы ПВО сбили 26 вражеских беспилотников.

Добавим, что сейчас в Николаевской области снова звучит воздушная тревога.

«Внимание! Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА!», - говорится в срочном предупреждении Воздушных сил ВС Украины.

Напомним, что прошлой ночью враг снова атаковал Одесскую область - куда на этот раз попал враг.

Последние новости Украины:

Страшный пожар в комплексе отдыха - проживали почти 150 детей и воспитатели.

Ужасное несчастье под Киевом - самому младшему погибшему было всего 24 года.

Также сообщалось о смерти известного украинского нардепа и политика.