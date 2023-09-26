Пожар вспыхнул ночью, сообщает Politeka.net со ссылкой на КГВА.

Как выяснилось, дети, которые в тот момент находились в комплексе отдыха, были из Киева. Их было 148 человек.

Сообщение о пожаре в здании комплекса отдыха спасатели получили вечером 25 января.

К счастью, все дети и взрослые были вовремя эвакуированы.

В настоящее время дети находятся в ближайшем детском лагере. В КГВА заверили, что был организован завтрак, детей снабдили предметами первой необходимости, в том числе и теплыми вещами.

Уже сегодня вечером поездом они отправятся в Киев, и уже завтра утром 27 сентября все дети вернутся домой.

«Для тех детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечен развоз от вокзала в районы их проживания», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все дети находятся в безопасности в стабильном психоэмоциональном состоянии.

Причины пожара пока не разглашаются, даже предварительные. Их устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, что, кроме детей, в комплексе отдыха также находились воспитатели и 20 человек персонала.

Площадь пожара составляла ориентировочно 750 кв. Здание санатория деревянное, что способствовало быстрому распространению огня.

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