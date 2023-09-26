В «Укрзалызниці» попередили, що обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном, пише Politeka.net.

«У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Пасажирів поїзда 218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією», - йдеться у терміновому повідомленні "Укрзалізниці".

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

В «Укрзалізниці» зазначили, що роботи по відновленню руху тривають.

Зазначимо, що за даними захисників неба над Україною, уночі росіяни атакували нашу країну 38 дронами Shahed з південно-східного напрямку.

Сили ППО збили 26 ворожих безпілотників.

Додамо, що зараз у Миколаївській області знову лунає повітряна тривога.

«Увага! Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА!», - йдеться у терміновому попередженні Повітряних сил ЗС України.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог знов атакував Одеську область - куди на цей раз влучив ворог.

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