"Укрэнерго" не планирует вводить в Украине графики отключений электроэнергии, но вполне вероятны.
Как рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, к графикам отключений следует быть готовым.
По словам Кудрицкого, по сравнению с 2023 годом в Украине гораздо больше объектов критической инфраструктуры, в частности, больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций, оборудованных автономными источниками питания.
"Вся система каких-то аварийных ограничений электроснабжения будет лучше сбалансирована, учитывая опыт прошлого года", - сообщил Кудрицкий.
Глава правления "Укрэнерго" добавил, что устойчивость критической инфраструктуры на местах намного выше, чем в прошлом году, когда большим больницам не хватало генераторных мощностей.
Поэтому, по его словам, усиление объектов инфраструктуры улучшает устойчивость инфраструктуры и дает необходимую гибкость, "если вдруг нужно будет какие-то графики применять".
Источник: РБК .
Напомним, как сообщал Институт энергетических стратегий, наиболее проблемные регионы – это Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области.
Энергетикам не удалось за лето отремонтировать все энергетические объекты, потому что в системе значительное количество повреждений.
"В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что нужно готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистический прогноз, и смело можно готовиться к отключениям до 10 часов", - прогнозируют эксперты.
Отключать электроэнергию будут везде, потому что энергосистема связана и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций.
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Как сообщала Politeka, одесситов срочно предупредили, почему и когда нужно экономить на электроэнергии.
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