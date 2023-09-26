Чрезвычайная ситуация произошла на газопроводе высокого давления, в МВД сделали срочное сообщение.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, взрыв газопровода высокого давления произошел в Лубенском районе Полтавщины.

По официальным данным, взрыв произошел в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм).

Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки.

"Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", - заверили в МВД.

Также правоохранители отметили, что горение газа не наблюдается.

Без газоснабжения остались некоторые дома, но в настоящее время их точное количество уточняется. Также неизвестно, когда доставка газа в эти дома возобновится.

В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают тушение сухой травы.

Напомним, взрыв на газопроводе произошел днем ​​25 сентября. В Сети появились кадры ЧП, на которых можно увидеть столб пламени и дыма.

Последние новости Украины:

Полиция разыскивает свидетелей страшного ДТП.

Женщина погибла, сидя на скамейке – в полиции рассказали обстоятельства трагедии.

Также стали известны подробности страшного пожара в комплексе отдыха, где находились дети из Киева.