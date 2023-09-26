Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, взрыв газопровода высокого давления произошел в Лубенском районе Полтавщины.
По официальным данным, взрыв произошел в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм).
Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки.
"Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", - заверили в МВД.
Также правоохранители отметили, что горение газа не наблюдается.
Без газоснабжения остались некоторые дома, но в настоящее время их точное количество уточняется. Также неизвестно, когда доставка газа в эти дома возобновится.
В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают тушение сухой травы.
Напомним, взрыв на газопроводе произошел днем 25 сентября. В Сети появились кадры ЧП, на которых можно увидеть столб пламени и дыма.
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