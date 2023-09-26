Стали відомі подробиці вогняної НП, яка сталася в Івано-Франківській області.

Пожежа спалахнула вночі, повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА.

Як з’ясувалось, діти, який на той момент перебували у комплексі відпочинку, були з Києва. Їх було 148.

Повідомлення про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу рятувальники отримали ввечері 25 січня.

На щастя, всіх дітей і дорослих було вчасно евакуйовано.

Нині дітей розміщено у найближчому дитячому таборі. В КМВА запевнили, що був організований сніданок, дітей забезпечили предметами першої необхідності, у тому числі і теплими речами.

Уже сьогодні ввечері потягом вони відправляться до Києва, і вже завтра зранку 27 вересня, усі діти повернуться додому.

«Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що усі діти перебувають у безпеці у стабільному психоемоційному стані.

Причини пожежі поки не розголошуються, навіть попередні. Їх встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, що окрім дітей в комплексу відпочинку також перебували вихователі і 20 чоловік персоналу.

Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

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