Пожежа спалахнула вночі, повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА.
Як з’ясувалось, діти, який на той момент перебували у комплексі відпочинку, були з Києва. Їх було 148.
Повідомлення про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу рятувальники отримали ввечері 25 січня.
На щастя, всіх дітей і дорослих було вчасно евакуйовано.
Нині дітей розміщено у найближчому дитячому таборі. В КМВА запевнили, що був організований сніданок, дітей забезпечили предметами першої необхідності, у тому числі і теплими речами.
Уже сьогодні ввечері потягом вони відправляться до Києва, і вже завтра зранку 27 вересня, усі діти повернуться додому.
«Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що усі діти перебувають у безпеці у стабільному психоемоційному стані.
Причини пожежі поки не розголошуються, навіть попередні. Їх встановлюють працівники поліції.
Нагадаємо, що окрім дітей в комплексу відпочинку також перебували вихователі і 20 чоловік персоналу.
Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.
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