В Украине начинается новая программа финансовой поддержки для детей – им будет выплачена денежная помощь. Благотворительный фонд "СОС Детские Городки Украины" открывает возможность подать заявки на получение денежной помощи в размере 10 тысяч гривен. Узнайте, где и как можно подать заявку на эту денежную помощь.
Денежная помощь предоставляется семьям с детьми, пострадавшими в результате войны на территории Украины или за ее пределами. Единовременная денежная помощь в размере 10 000 гривен выплачивается на каждого ребенка, который получил травмы в результате военных событий.
Получить эту денежную помощь могут семьи, в которых дети пострадали в результате военных событий.
Для подачи заявки на получение денежной помощи вам нужно заполнить и отправить онлайн регистрационную форму по следующей ссылке .
В заявке на получение денежной помощи укажите следующие данные:
- ФИО ребенка.
- Дата рождения.
- Полный адрес места жительства ребенка до возникновения события.
- Адрес фактического проживания ребенка на сегодняшний день.
- Дата происшествия (ранение ребенка).
- Информация об обстоятельствах, повлекших телесные повреждения.
- Вид травмирования, который получил ребенок в результате военных действий.
- Потребности ребенка/семьи, кроме денежной помощи.
Чтобы получить денежную помощь, обязательно добавьте документы, подтверждающие факт ранения ребенка.
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