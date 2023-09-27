Для подачи заявки на получение денежной помощи вам нужно заполнить и отправить онлайн регистрационную форму.

В Украине начинается новая программа финансовой поддержки для детей – им будет выплачена денежная помощь. Благотворительный фонд "СОС Детские Городки Украины" открывает возможность подать заявки на получение денежной помощи в размере 10 тысяч гривен. Узнайте, где и как можно подать заявку на эту денежную помощь.

Денежная помощь предоставляется семьям с детьми, пострадавшими в результате войны на территории Украины или за ее пределами. Единовременная денежная помощь в размере 10 000 гривен выплачивается на каждого ребенка, который получил травмы в результате военных событий.

Получить эту денежную помощь могут семьи, в которых дети пострадали в результате военных событий.

Для подачи заявки на получение денежной помощи вам нужно заполнить и отправить онлайн регистрационную форму по следующей ссылке .

В заявке на получение денежной помощи укажите следующие данные:

ФИО ребенка. Дата рождения. Полный адрес места жительства ребенка до возникновения события. Адрес фактического проживания ребенка на сегодняшний день. Дата происшествия (ранение ребенка). Информация об обстоятельствах, повлекших телесные повреждения. Вид травмирования, который получил ребенок в результате военных действий. Потребности ребенка/семьи, кроме денежной помощи.

Чтобы получить денежную помощь, обязательно добавьте документы, подтверждающие факт ранения ребенка.

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