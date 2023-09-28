Денежная помощь будет выплачена не всем, а тем, кто отвечает определенным критериям.

Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев планирует выделить почти 35 миллионов гривен для адресной единовременной денежной помощи. Денежную помощь получат около 36 тысяч киевлян. Информацию об этом обнародовал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Следует отметить, что денежная помощь будет выплачена не всем киевлянам, а тем, кто отвечает определенным критериям. В частности, получат денежную помощь следующие категории жителей столицы:

Члены семей военнослужащих, участвовавших в защите территориальной целостности Украины и участвовавших в Антитеррористической операции/Операции объединенных сил (АТО/ООС) и погибших или пропавших без вести. Киевляне, получившие инвалидность I, II или III группы в результате войны. Участники Революции Достоинства. Члены семей киевлян, погибших во время революции достоинства.

Сумма единовременной денежной помощи колеблется от 900 до 1500 гривен на каждого признанного правом на эту поддержку гражданина.

Также следует отметить, что Кабинет министров рассматривает план изменений в системе надбавок за стаж работы для работников Вооруженных сил Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации. В целом размер надбавок будет увеличен для поддержки этих категорий работников.

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